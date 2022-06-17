Более 400 тыс. цветов высадили на клумбах Омска

В Омске на городских клумбах высадили более 400 тыс. цветов. Как сообщает мэрия, городские службы озеленения продолжают работы.

На клумбах появились бархатцы, петунии, шафраны, канны, агератумы, тагетесы, бегонии и другие цветы. Рассаду высаживают в скверах, парках, на бульварах и вдоль пешеходных зон.

«Каждый год цветочные узоры и цветовые решения на клумбах меняют, чтобы порадовать омичей и разнообразить городской ландшафт», — цитирует сообщение властей ИА «ОМСКРЕГИОН».

Работы планируется завершить в начале августа. Последним в этом сезоне станет озеленение Выставочного и Воскресенского скверов и прилегающих к ним участков в преддверии юбилейной выставки цветоводства и садоводства «Флора-2022».