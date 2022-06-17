Высокую пожарную опасность прогнозируют в Ульяновской области

Высокая пожароопасность ожидается в выходные в Ульяновской области. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

С 18 по 20 июня неблагоприятные условия будут складываться на востоке Ульяновской области. Объявлен желтый уровень опасности. Пожары могут возникнуть в условиях жаркой и сухой погоды.

Жителей региона просят не разводить костры на полях и в лесу, а также не бросать непотушенные окурки. Кроме того, не стоит сжигать мусор и сухую растительность.

Ранее сообщалось, что в Омской области с 18 июня отменяют особый противопожарный режим. В регионе установился второй (малый) класс пожарной опасности.