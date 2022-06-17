Путин заявил, что в России не ждут от Китая «подыгрывания»

Россия не ожидает, что Китай будет ей во всем подыгрывать. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем. С [председателем КНР] Си [Цзиньпином] у нас хорошие отношения, дружеские. Но это не значит, что Китай должен нам во всем подыгрывать. Есть китайские интересы и Китай их отстаивает», — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что в этом году товарооборот РФ и Китая будет рекордным. Он подчеркнул, что России интересно и выгодно сотрудничать с КНР.

«Многополярность — не симпатична, она неизбежна. И когда кто-то пытается заморозить отношения, люди этого не понимают. Кому-то это не нравится. И в том числе не нравится могущество Китая. Но по объему экономики Китай — лидер в мире», — заявил российский лидер.

Также Путин сказал об Индии, отметив, что там живут 1,5 млрд человек. Он назвал премьер-министра этой страны Нарендру Моди очень прогрессивным человеком, который смотрит в будущее.

Кроме того, президент упомянул об Индонезии с населением в 300 млн человек.

«Да, там есть проблемы, но где их нет. Но там потенциал колоссальны. Поэтому многополярность мира неизбежна. И те, кто хватается за свое мнимое лидерство, совершают ошибку» — подерлился мнением глава государства.

Он обратил внимание и на то, что рост ВВП США составляет 1,7%, а в Евросоюзе — еще меньше, в то время как в Азии — 5% и больше.

«Вот вам и тенденции. И мы с этим учетом выстраиваем свои отношения», — пояснил Путин.

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