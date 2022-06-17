Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на издание AFP.

Отмечается, что актер умер утром в своем доме «в окружении своих близких».

Жан-Луи Трентиньян — французский актер, режиссер и сценарист. На его счету несколько десятков фильмов, в которых он выступал в качестве актера. Так, Трентиньян сыграл в таких картинах как «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина», «Убийца выходит из тени», «Лучшие годы жизни» и других.

В 2003 году после смерти дочери Мари сделал большой перерыв в съемках, вернувшись на сцену только в 2012 году.