Жителя Сарапула задержали за организацию подпольного казино

В Удмуртии по подозрению в организации подпольного игорного клуба в Малопургинском районе задержан житель города Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, казино действовало в период с июля 2021 года по 16 июня 2022-го. На игры в Малопургинский район приезжали жители со всей Удмуртии.

Как уточняет udm-info.ru, в работе клуба организатор также привлек нескольких жительниц Сарапула. Игры проводились с использование компьютеров, подключенных к интернету.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Организатор задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.