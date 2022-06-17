На развитие дорожной сети Красноярска направили 2,6 млрд рублей

В 2022 году на развитие уличной сети Красноярска направлено 2,6 млрд рублей. Средства пойдет на проектирование, строительство и ремонт 20,7 км дорог.

По данным мэрии, в этом году планируется завершение строительства дорожной развязки в районе Николаевского моста. В микрорайоне «Тихие зори» построят дорогу, которая ведет к новому детскому саду. В 2022 году начнется строительство развязки в «Тихих зорях», по которой горожане смогут попасть в Октябрьский район, минуя Предмостную площадь. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Переулок Боготольский реконструируют между улицами Копылова и Новосибирской. На улицах Семафорной и Калинина будут построены пешеходные переходы. Также определяется подрядчик для возведения пешеходного перехода через улицу Дубровинского.

В два этапа планируется строительство дороги на Бугаче, там же будет построена ливневая канализация с очистными сооружениями. Кроме того, специалисты разработают проекты реконструкции для участков проспекта Свободного, Енисейского тракта, проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы Дубровинского.