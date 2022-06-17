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Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Все шесть огневых точек украинских военных (ВСУ), с которых они 17 июня наносили удары по Донецку, подавлены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены. Противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики. Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день ВСУ атаковали Петровский район Донецка, выпустив в сторону города пять ракет из БМ-27 «Ураган». Обстрел был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск). Кроме того, спустя пять минут украинские националисты атаковали и Киевский район города. В 10:30 ВСУ выпустили туда пять снарядов калибром 155 мм.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал кадры с места событий.

Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, из-за обстрела республики со стороны ВСУ 17 июня погиб один человек и еще девять ранены.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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