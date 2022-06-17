Денежное вознаграждение приемным родителям в два раза увеличили в Якутии

В Якутии в два раза увеличили ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям. Соответствующее решение принято в парламенте республики.

За воспитание одного ребенка приемные родители с 1 июля будут получать 12 802 рубля. На текущий момент выплата составляет 6401 рубль, уточняет ИА YakutiaMedia. В арктической зоне сумма увеличена с 7169 до 14 338 рублей.

В зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка выплата в отдельных случаях может быть увеличена в 2,7 раза. Кроме того, государство обеспечивает ежемесячное содержание ребенка, выплата составляет от 14 321 до 26 176 рублей в зависимости от возраста и пола сироты.

В 223 якутских семьях воспитывается 632 приемных ребенка. Наибольшее количество приемных семей зарегистрировано в Якутске, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Намском, Олекминском и Хангаласском районах.