Действующий президент Украины Владимир Зеленский претендует на то, чтобы стать диктатором. Такое мнение в пятницу, 17 июня, выразил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора, то, что в настоящее время происходит на Украине — это результат действий предыдущих руководителей страны, а также нынешнего ее президента. Они на протяжении всех лет независимости Украины уничтожали всё русское: русский язык, культуру, историю, добавил парламентарий.

«Зеленский, который пришел якобы большим демократом, на самом деле оказался самым большим реакционером. Я считаю, что он в принципе претендует на то, чтобы стать вообще диктатором на Украине, потому что все политические силы он загнал уже под плинтус. Чем это закончится? Для Украины — ничем хорошим. Под руководством Зеленского Украина имеет шанс прекратить свое существование», — заключил Цеков.

Ранее, 15 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на нарастающие проблемы у Киева, которые местные власти не торопятся решать из-за нежелания трезво взглянуть на ситуацию. Он подчеркнул, что такое положение дел не приведет к каким-либо положительным результатам.

16 мая белорусский президент Александр Лукашенко назвал попытки расчленения Украины тенденцией. 9 мая он указал на то, что Запад уже «поделил Украину на части». То же ранее подтвердил и Песков, отметив вероятность угрозы для территориальной целостности государства со стороны Польши.

В январе экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства в намерении стать диктатором.