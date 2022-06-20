В курсе — и точка: валюта и платежные новации попали в центр внимания ПМЭФ

Курс рубля, дедолларизация и новые средства платежа в условиях западных санкций стали основными темами финансовых секций ПМЭФ-2022. Представители финансовых регуляторов выступили против появления комиссий за ведение валютных счетов в текущих условиях, однако допустили появление отрицательных валютных ставок в перспективе для стимулирования граждан избавляться от долларов. Помимо этого, участники форума порассуждали о перспективах развития национальных средств платежей и расчетов — системы передачи финансовых сообщений, карт «Мир» и СБП, а также поспорили о применении криптовалюты в качестве средства платежа.

Нет комиссиям

Одной из главных тем дискуссий о работе финсектора в новых условиях стал курс рубля, который в июне 2022 года опустился к многолетним минимума ­— ниже 57 рублей за доллар. Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70–80 рублей за доллар, заявил на ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов. По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, в июле курс продолжит укрепление, но к концу года опустится в диапазоне 70–75 рублей за доллар.

Колебания курсов валют спровоцировали банки ввести комиссии за ведение валютных счетов граждан. Этот вопрос неоднократно поднимался на сессиях и в кулуарах ПМЭФ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях», заявил, что в этом году таких комиссий быть не должно. По его словам, граждане и так пережили достаточно шоков, связанных с валютой. Однако Игорь Шувалов отметил, что отрицательные ставки по валютным счетам возможны в долгосрочной перспективе. Они существуют во многих странах.

С ним согласился замминистра экономического развития Илья Торосов. Чиновник указал, что вводить в 2022 году комиссии за владение валютными счетами нельзя, поскольку действуют ограничения на операции с валютой: граждане не могут снимать со счетов доллары и евро, купленные после 9 марта. Таким образом, получится ситуация, когда человек не сможет забрать свои деньги, но при этом будет вынужден платить комиссию за их хранение.

В ЦБ также не поддерживают введение банками комиссий по валютным счетам, заявил в ходе сессии первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Он подчеркнул, что проводить девалютизацию счетов граждан и бизнеса нужно крайне аккуратно.

— Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. В нынешние времена, когда и так, понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительно лишать их части имущества — мне кажется, это необоснованное, неправильное решение, — заявил он.

Комиссии были введены, чтобы провести девалютизацию банковских пассивов, сократить обязательства в иностранной валюте перед гражданами, потому что управление валютными рисками требует адекватным валютных активов от банков, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

— Так как присутствуют высокие санкционные риски, то может получиться, что валютные активы банков за рубежом будут заморожены. При этом обязательства в валюте перед людьми останутся. И получится серьезная дыра в балансах. Банки не смогут исполнять обязательства в валюте, — предупредил Денис Домащенко.

Подпавшие под санкции российские банки не имеют нормальной возможности управлять своей валютной позицией, констатировал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Положение в этом ключе ненамного лучше даже у банков, которые под санкции не попали.

Каналы платежей

На ПМЭФ-2022 также поднимался вопрос, что одна из задач банков в условиях западных санкций — обеспечить бесперебойность внутренних и международных расчетов. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на сессии «Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей» заявила, что России уже удалось запустить несколько собственных платежных решений: систему передачи финансовых сообщений (СПФС — аналог SWIFT), национальную систему платежных карт (аналог Visa и Mastercard) и систему быстрых платежей.

— У нас по СПФС за пять месяцев темп подключения вырос в два раза. По СБП у нас общий объем операций в торгово-сервисных точках, хотя мы не так давно этот функционал внедрили, именно оплата у нас тоже за пять месяцев выросла в два раза по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, — заявила Ольга Скоробогатова.

Вместе с тем, по ее словам, растет и спрос на обслуживание карт «Мир» за рубежом: сейчас переговоры ведутся с четырьмя странами.

Альтернативой для расчетов с иностранными партнерами может стать криптовалюта. Она может использоваться в международных платежах, если они «не проникают» внутрь российской финансовой системы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на сессии «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики России» заявил, что отрасль криптовалют нуждается в регулировании, уточнив, что важно ускорить этот процесс и прийти к консенсусу с ЦБ по ряду вопросов.

— Сейчас у нас есть точка соприкосновения — это майнинг и расчеты во внешнеэкономической деятельности. Касательно расчетов внутри страны, мы все-таки занимаем здесь консолидированную позицию с Центральным банком, что этого пока не нужно делать, потому что у нас единственный законодательно разрешенный способ расчета — рубли, — подчеркнул Иван Чебесков.

Российский бизнес может перейти на двусторонние расчеты в криптовалютах, но их волатильность настолько высока, что требуется клиринг, подчеркнул глава ИНП РАН Александр Широв. В таких расчетах криптовалюта ничем не лучше волатильной турецкой лиры. Еще один минус крипты — она не контролируется денежными властями. Они должны признавать такие расчеты и не считать их токсичными.