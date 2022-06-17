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МИД РФ назвал вбросом информацию о якобы задержании в Нидерландах «сотрудника ГРУ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Нидерландов не направляли российской стороне официального уведомления по предполагаемому задержанию якобы сотрудника российских спецслужб. Об этом в пятницу, 17 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность «коварными происками» русских, а заодно и сформировать «нужный» политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС (Международным уголовным судом. — Ред.) попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины», — приводятся ее слова на сайте МИДа.

Захарова отметила, что российская сторона выражает только сожаление в связи с нежеланием нидерландской стороны придерживаться конструктивных подходов в выстраивании связей с РФ.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на Службу разведки Нидерландов сообщило, что в Международный уголовный суд в Гааге пытался проникнуть якобы российский шпион. Как сообщил глава разведки Эрик Акербум, мужчина пытался въехать в Нидерланды как гражданин Бразилии для прохождения стажировки в суде в апреле, его задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили обратно в Бразилию.

«Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ (Главного управления Генерального штаба ВС РФ. — Ред.), которая стоила много времени, энергии и денег», — сказал Акербум.

В Бразилии задержанному грозит судебное разбирательство, отмечает «Газета.Ru».

14 июня газета The Sun сообщила, что в Великобритании был задержан 40-летний мужчина, предположительно россиянин, якобы подозреваемый в работе на российскую разведку. Мужчина был задержан в лондонском аэропорту Гатвик при попытке покинуть территорию страны, он был доставлен в полицейский участок Хаммерсмит на западе английской столицы.

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