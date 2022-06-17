Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о соответствии спецоперации РФ международному праву
Мир
Казахстан создает благоприятные условия для работы специалистов из РФ
Мир
Французы высмеяли Макрона из-за фото с Зеленским
Мир
Путин назвал спецоперацию вынужденным действием со стороны России
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Мир
Путин предрек увеличение миграции в Европу из-за возможного голода в Африке
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Мир
Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса
Политика
В Совфеде допустили превращение Зеленского в диктатора
Мир
Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ

Музыкант Юрий Лоза

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022