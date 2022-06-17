Женщина погибла при пожаре в частном доме в Иркутской области

Женщина погибла в результате ночного пожара в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Пожар произошел в ночь на 17 июня в поселке Большая Черемшанка Усольского района. По предварительным данным, горение началось в деревянной стайке при аварийном режиме работы оборудования. Огонь охватил надворные постройки и деревянный жилой дом, общая площадь пожара составила 168 кв. м. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Во время тушения пожарные обнаружили на пороге дома тело женщины 1952 года рождения. Потерпевшая погибла, пытаясь спасти из огня свое имущество.

14 июня мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Ульяновске. В результате возгорания полностью уничтожена кровля здания.