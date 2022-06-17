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В Сербии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Институт общественного здоровья «Доктор Милан Йованович Батут» в Сербии сообщил в пятницу, 17 июня, о первом зарегистрированном в стране случае заболевания человека оспой обезьян.

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«Зарегистрирован первый импортированный подтвержденный случай заболевания оспой обезьян. Пациент диагностирован и принят на терапию», — цитирует сообщение института «РИА Новости».

Лабораторную диагностику проводили специалисты Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Также было выполнено эпидемиологическое исследование для контроля за распространением инфекции, передает RT.

Накануне Попова заявила, что не видит для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян. При этом уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в РФ уже есть тест-система для определения данного заболевания и еще одна выходит из регистрации, сообщает телеканал «360».

В тот же день директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в кулуарах ПМЭФ, что в России необходима вакцина от оспы обезьян, поскольку в мире растет число заболевших.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки. Также днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с приматами и грызунами — потенциальными переносчиками вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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