Тело утонувшей школьницы нашли в реке в Красноярском крае

Тело школьницы, провалившейся под лед реки Кан в апреле, обнаружили в Красноярском крае. Причину смерти девочки установят во время судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел в начале апреля. Девочки 14 и 15 лет гуляли по реке на территории Канска и провалились в полынью. Тело первой девочки удалось обнаружить в середине мая, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Погибшую 15-летнюю школьницу нашли 16 июня ниже по течению от места провала, в районе улицы Красный Огородник. Тело девочки заметил мужчина во время купания.

Следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии следователи проводят проверку по факту опрокидывания лодки на реке Летней. На борту трехместного судна находились четверо мужчин без спасательных жилетов. Выбраться на берег удалось только троим.