Вальщика леса осудили за случаное убийство в Тверской области

В городе Бежецке Тверской области суд вынес приговор в отношении мужчины, вальщика леса, который случайно убил другого мужчину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Таким образом, суд счел достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные следствием.

Инцидент произошел 5 января 2022 года, во время работы бригады лесозаготовителей на делянке в Бежецком районе. Мужчина валил лес на лесосеке. Один из членов бригады обрезал сучья на уже поваленных деревьях, а виновный, не убедившись, что его действия безопасны, в этом время спилил и повалил дерево.

Оно упало на обрезавшего сучья мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Виновного приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, сообщают «Тверские ведомости».