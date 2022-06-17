«Роснефть» и Минэнерго России займутся укреплением стабильности рынка ТЭК

Соглашение о взаимодействии в целях укрепления стабильности топливно-энергетического рынка, развития торгово-экономических отношений, привлечения инвестиций и реализации проектов в сфере ТЭК было подписано в оде ПМЭФ-2022 между ПАО «Роснефть» и Минэнерго России

Документ даст сторонам возможность развивать совместные инициативы по вопросам снижения рисков и повышения эффективности торговой и внешнеэкономической деятельности.

Предполагается развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, в том числе путем расширения российского участия в работе профильных международных организаций и структур, а также в специализированных группах по энергетическому сотрудничеству в составе двусторонних межправительственных комиссий.