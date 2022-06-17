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Житель Магаданской области лишился 3,5 млн рублей из-за мошенников

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Житель Магаданской области пострадал в результате телефонного мошенничества. Мужчина 1969 года рождения оформил кредит и перечислил злоумышленникам 3,5 млн рублей.

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По словам потерпевшего, ему звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщили, что на имя мужчины якобы третьими лицами оформлен кредит. Собеседники настоятельно рекомендовали жителю Колымы самостоятельно оформить кредит и перевести средства на определенные счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда ему пришло SMS-сообщение о необходимости внесения ежемесячных платежей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В Североморске (Мурманская область) мужчина лишился из-за мошенников 2,6 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили потерпевшего оформить кредит и перечислить средства на посторонний счет.

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