Житель Магаданской области лишился 3,5 млн рублей из-за мошенников

Житель Магаданской области пострадал в результате телефонного мошенничества. Мужчина 1969 года рождения оформил кредит и перечислил злоумышленникам 3,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщили, что на имя мужчины якобы третьими лицами оформлен кредит. Собеседники настоятельно рекомендовали жителю Колымы самостоятельно оформить кредит и перевести средства на определенные счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда ему пришло SMS-сообщение о необходимости внесения ежемесячных платежей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В Североморске (Мурманская область) мужчина лишился из-за мошенников 2,6 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили потерпевшего оформить кредит и перечислить средства на посторонний счет.