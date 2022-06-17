Волжская ГЭС экстренно увеличила объемы сброса воды

Волжская ГЭС в связи с переполненностью водохранилища экстренно увеличила объемы сброса воды. Федеральное агентство водных ресурсов изменило работу Волгоградского гидроузла до понедельника, 20 июня.

Согласно распоряжению Росводресурсов, корректировкам подверглась работа гидроузлов Волжско-Камского каскада ГЭС. В том числе был изменен режим работы Волгоградского гидроузла, установленный с 11 июня.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Галина Шацкая, с 17 по 20 июня объемы сброса воды составят 11500±500 кубометров в секунду.

С 11 июня станция уже увеличивала сбросы воды на 1,5 тыс. кубометров в секунду – до 9-10 тыс. Изначально предполагалось, что в таком режиме работа продлится до 20-го числа.

Сегодняшние изменения вызваны переполненностью водохранилища. Режимы установлены в целях «не превышения допустимой отметки кратковременной форсировки 15,2 БС в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла», объяснила Шацкая.

По состоянию на 17 июня нормальный уровень воды на плотине ГЭС (15 м) уже превышен и достигает 15,12 м. При этом уменьшается свободная емкость водохранилища.

В начале следующей недели работу ГЭС снова скорректируют в соответствии с гидрологической и водохозяйственной обстановкой.