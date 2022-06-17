«Роснефть» поможет совершенствовать законодательство в области промбезопасности

«Роснефть» и Ростехнадзор договорились объединить усилия по совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности. Соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно договоренностям, стороны также будут взаимодействовать при научно-техническом сопровождении проектов «Роснефти», а также в части развития научно-методической поддержки.

Кроме того, документ предусматривает организацию совместных научно-практических конференций, семинаров и форумов.

«Для эффективной реализации соглашения стороны намерены создать совместные рабочие группы, а также разработать детальный план мероприятий, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах ПАО «НК «Роснефть», — говорится в сообщении на сайте компании.