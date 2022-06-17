«Роснефть» и Роспатент договорились о сотрудничестве

ПАО «НК «Роснефть» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) договорились о сотрудничестве в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», компания уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности Компании, а также реализации задач по импортозамещению. По данным «Роснефти», она является единственной компанией в России, обладающей полной линейкой наукоемкого прикладного программного обеспечения собственной разработки. Сообщается о создании 16 программных комплексов по геологии, добыче и переработке, превосходящих по перечню решаемых задач и скорости вычислений известные зарубежные аналоги.

Подчеркнуто, что эффективная патентная защита результатов интеллектуальной деятельности.является необходимым условием для успешной разработки компьютерных программ, передовых технологий и инновационных продуктов

Соглашение о сотрудничестве «Роснефти» и Роспатента предусматривает экспертную поддержку и обмен опытом по вопросам охраны и регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Стороны намерены обмениваться информацией по правовым, а также налогово-правовым вопросам, связанным с созданием объектов интеллектуальной собственности и внедрением новых технологий.