Летнюю академию онкологов впервые открыли в Обнинске

В Обнинске впервые открыли Летнюю академию онкологов. Для участия в ней со всей страны прибыли десятки врачей и специалистов самого высокого уровня. Мероприятие в наукограде проводит Ассоциация онкологов России.

Научная конференция проходит 17 и 18 июня в МРНЦ имени Цыба. В программу форума включены круглые столы, семинары и доклады ведущих онкологов России. В числе выступающих — и представители МРНЦ имени Цыба, который считается одним из ведущих онкоцентров страны, пишет газета «Весть».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила ягоды и овощи, которые помогают при профилактике онкологических заболеваний. В составе темных ягод — например, голубики, ежевики и черники — содержится рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний. Помимо этого, полезно есть овощи и фрукты, в которых содержится ликопин и бета-каротин. К ним относятся морковь, тыква, абрикосы.