Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Приморском крае

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на обходной дороге Уссурийска. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на территории Михайловского района. По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Mazda Demio выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ». Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Водитель легковушки и 56-летняя пассажирка скончались до приезда врачей. В ГИБДД уточнили, что стаж вождения погибшего автомобилиста составляет 23 года.

16 июня двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, женщина-водитель автомобиля Kia не предоставила преимущество машине Ford при выезде с второстепенной дороги.