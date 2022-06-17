ПСБ назвал перспективные технологии банковского обслуживания для МСП

В ПСБ рассказали о цифровых банковских услугах, которые в ближайшее время будут востребованы малым и средним бизнесом и получат импульс для развития.

«Мы видим большие перспективы в решениях, которые позволяют выполнять рутинные процедуры при ведении предпринимательской деятельности, оставаясь в привычном канале общения, получать банковские услуги дистанционно с минимальным количеством документов или совсем их исключающие», — отметил старший вице-президент — руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, также многообещающими выглядят технологии, повышающие прозрачность расчетов и предлагающие дополнительные инструменты для инвестиций. Среди таких решений — чат-банк, который ПСБ запустил первым на рынке банковских услуг. Данный сервис позволяет выставлять и оплачивать счета, не выходя из привычных мессенджеров.

Во время открытого диалога «Финтех 2022: шаг за горизонт» Чернощекин также отметил участие ПСБ в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов. Он рассказал, что банк одним из первых предложил онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам.

«Сейчас мы формируем для бизнеса предодобренные кредитные решения на базе нашей платформы онлайн-кредитования бизнеса, как для действующих клиентов банка, так и для предпринимателей, у которых еще нет расчетного счета в ПСБ, с лимитом до 100 млн рублей. Наши сервисы позволяют бизнесу получить финансирование практически за один клик в мобильном банке», — заключил Чернощекин.