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Косачев оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Косачев: переговоры Путина и Зеленского бессмысленны, так как нет повестки дня для встречи на высшем уровне
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Фото: TASS/EPA/IAN LANGSDON
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Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского бессмысленны, так как нет повестки дня для встречи на высшем уровне. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Россия неоднократно подтверждала свою готовность к продолжению переговоров. Переговоры — это, разумеется, не самоцель. Не ради переговоров начиналась спецоперация, и если на каком-то этапе переговоры и возобновятся, то, по глубокому убеждению, на них должны фиксироваться достигнутые результаты спецоперации. А насколько к этому готова в такой обстановке украинская сторона за — них говорить трудно. Судя по всему, не готовы. Но мяч на их стороне», — указал он.

Говоря о переговорах Путина и Зеленского, вице-спикер отметил, что если такая встреча не будет подготовлена должным образом, то она не имеет смысла. Это общепринятая формула — сначала встречаются переговорщики, затем результаты их работы фиксируются высокими руководителями и ставятся какие-то задачи на будущее, подчеркнул Косачев.

«В данном случае не о чем говорить, нет повестки дня для такой встречи на высшем уровне», — заключил он.

Накануне немецкая газета Die Welt сообщила, что прибывшие на Украину лидеры трех европейских стран «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Как отметили в издании, находясь в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

При этом позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опроверг данные о подталкивании Зеленского сесть за стол переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также за день до этого заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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