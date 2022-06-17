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Семенной завод построят в липецкой экономзоне за 1,5 млрд рублей

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В ОЭЗ ППТ «Липецк» планируют построить семенной завод. Проект реализует ГК «Агротек» за 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение губернатор Игорь Артамонов подписал с гендиректором «Агротэка» Николаем Грушко в рамках ПМЭФ-2022.

ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление инвестиций и инноваций пишет, что производственный комплекс с несколькими складами площадью 40 тыс. кв. м построят через три года. На нем будут производить семена зернобобовых культур, таких, как нут, горох, соя, пшеница и ячмень. Появится 40 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Игорь Артамонов, выступая на сессии «Новые вызовы — новая логистика» Петербургского экономического форума, заявил, что Липецкой области удалось справиться с логистическими сложностями, которые возникли в регионе из-за введения санкций. Теперь власти сделают акцент на локализации производств в регионе.

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