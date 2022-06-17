В правительстве оценили экологические проекты «Росатома»

В 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей, заявила зампред правительства Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она открыла организованную «Росатомом» сессию «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?»

Абрамченко отметила, что главные вызовы, которые стоят сегодня перед экологической модернизацией, — это обеспечение оборудованием и технологиями, а ключевая задача бизнеса — поиск финансирования экологических проектов.

В этой связи вице-премьер рассказала об экологических проектах «Росатома». В частности, госкорпорация участвует в ликвидации образующихся ежегодно 8 млрд т промышленных отходов. Абрамченко привела в пример работу «Росатома» по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске.

«Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе — мы в Челябинске — городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом — на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу», — подчеркнула спикер.

Зампред правительства также напомнила о работе «Росатома» по очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском Иркутской области и рекультивации полигона «Красный Бор».

Глава госкорпорации Алексей Лихачёв в свою очередь рассказал, что «в стране продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса опасности, до 350 тыс. т ежегодно». «Правительство поставило перед «Росатомом» задачу создать систему учета и контроля оборота таких отходов. Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году», — отметил он, добавив, что с 1 марта этого года она работает уже в «боевом» режиме.

«В системе более 30 тыс. пользователей, теперь мы понимаем, где что образуется, куда всё свозится и как перерабатывается. Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому правительство нам поставило ещё одну задачу: построить еще семь заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных отходов», — сообщил Лихачёв. Он уточнил, что данные заводы должны работать уже в 2025 году.

Глава «Росатома» также подчеркнул, что госкорпорация «считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению».