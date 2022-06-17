Строительство детсада в Красногорске идет в круглосуточном режиме

В микрорайоне Павшинская пойма в подмосковном Красногорске идет активное строительство детского сада на 120 мест. Работы продолжаются в две смены, в круглосуточном режиме, рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Рабочие уже закончили остекление здания. Сейчас проводится черновая отделка и монтаж инженерных систем. По словам Тимофеева, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», переход на круглосуточный режим необходим для ускорения темпов строительства. Подрядную организацию обязали организовать процесс с учетом требований закона о соблюдении тишины и покоя жителей.

Отмечается, что строительство социальеных объектов на территории Московской области Фонд развития территорий проводит в рамках взятых на себя обязательств застройщиков-банкротов «Урбан Групп» и СУ-155.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приоритетной задачей в регионе остается строительство новых школ и детских садов. По словам чиновника, работа в указанном направлении должна быть максимально интенсивной. Кроме того, подчеркнул Воробьев, важно привлекать педагогов и воспитателей на новые объекты.