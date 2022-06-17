Дания заявила о нарушении морской границы королевства военным кораблем РФ

Российский военный корабль вошел в территориальные воды Дании в Балтийском море. Об этом 17 июня сообщает на своем сайте издание Borsen со ссылкой на минобороны королевства.

Как уточняется, нарушение якобы допустил корвет Военно-морских сил России. Другие подробности не приводятся.

1 сентября 2020 года Минобороны России опровергло обвинения Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. Полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря при соблюдении международных правил использования воздушного пространства, что подтверждается средствами объективного контроля, отметили в ведомстве.