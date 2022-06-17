Браконьера задержали с 300 кг нерки на западе Камчатки

Браконьера задержали за вылов 102 экземпляров нерки на западе Камчатского края. Общий вес улова составил почти 300 кг.

Рыбака заметила совместная группа инспекторов Росрыболовства и ассоциации «Река Большая». Браконьер разместился на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе, пишет ИА KamchatkaMedia. Мужчина вылавливал рыбу с помощью плавной сети.

Надувную лодку, улов, а также сеть длиной 35 м изъяли и отправили на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность по незаконной добыче и обороту черной икры. Больше 680 кг икры везли на двух грузовых автомобилях в направлении Хабаровска без документов, подтверждающих законность происхождения деликатеса. Предварительный ущерб водным ресурсам составил 147 млн рублей.