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Минобороны опубликовало данные о численности иностранных наемников на Украине

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На Украину прибыли наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, из приехавших 6956 наемников в стране остаются 3221. Об этом 17 июня сообщили в Минобороны РФ.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, еще не захвачены в плен или не добежали до украинской границы 3221 наемник», — говорится в релизе.

Как уточнил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США.

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Ранее, 9 июня, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав об этом решении, назвала его вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, 10 июня указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям республик Донбасса. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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