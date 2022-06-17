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В Москве заявили о недоумении после решения Киева ввести визы для россиян

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение. Такое заявление сделал в пятницу, 17 июня, источник в Москве «РИА Новости».

Источник пояснил, что Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран.

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«Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года», — сказал он.

Также собеседник агентства добавил, что соответствии с пунктом 2 статьи 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны.

Ранее в этот день стало известно, что кабинет министров Украины одобрил введение визового режима для граждан РФ с 1 июля. Он пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал эту идею неплохой. Он отдал распоряжение премьер-министру страны Денису Шмыгалю доработать данный вопрос.

При этом 22 мая представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит получить особый правовой статус гражданам Польши, находящимся на территории его страны.

В тот же день директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил «Известиям» , что граждане Евросоюза поляки имеют право находиться на Украине без визы, поэтому непонятно, насколько фундаментально это поменяет ситуацию.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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