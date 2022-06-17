Пять пляжей открылись на территории Амурской области

Пять пляжей открылись для отдыхающих на территории Амурской области. Зоны отдыха начинают работу в соответствии с погодными условиями.

Всего в регионе откроются 11 пляжей. По словам начальника центра ГИМС Александра Коваленко, при открытии пляжей учитывается температура и скорость течения воды в водоемах. Об этом пишет ИА PriamurMedia. В некоторых районах места отдыха у воды будут готовы к открытию только к концу июня.

Всего в Амурской области планируется открытие 11 пляжей. Еще на 13 территориях граждане могут отдохнуть у воды без купания.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области к эксплуатации допустили 11 пляжей. К 15 июня вода в Волге прогрелась до +18 градусов, что позволило открыть купальный сезон.