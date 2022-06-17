В Саратовской области разрешили купаться на 12 пляжах

В Саратовской области уже 12 пляжей официально допущены к эксплуатации. Разрешения получили новый «Пляж покорителей Волги» в Саратове, «Парус» и городской пляж в Энгельсе, а также пляж на острове Покровские пески под мостом Саратов – Энгельс.

Также к приему посетителей подготовили городские пляжи Хвалынска, Вольска, пляжи санатория «Пады» в Балашове, СГЮА СОЛ «Юрист» в селе Подстепное, пляжи лагеря «Олимпиец» по Энгельсом и места для купания баз отдыха «Бодрость» и «Чайка».

Сегодня, 17 июня, в список добавился муниципальный пляж на пруду в Базарном Карабулаке, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По данным Гидрометцентра, температура воды в Волге достигла +18 градусов, что позволило открыть купальный сезон.