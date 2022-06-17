Сотрудники SpaceX потеряли работу из-за открытого письма против Маска

Американская компания SpaceX уволила сотрудников, которые помогали писать и распространять открытое письмо с критикой поведения исполнительного директора Илона Маска. Об этом сообщила в пятницу, 17 июня, газета The New York Times со ссылкой на генерального директора SpaceX и свидетельства трех служащих, знакомых с ситуацией.

«Письмо, просьбы и общий процесс заставили сотрудников чувствовать себя некомфортно, потому что письмо заставило их подписать что-то, что не отражало их точку зрения», — заявила генеральный директор Гвин Шотуэлл.

Как отмечает газета, она написала всем сотрудникам, что у компании слишком много критически важной работы «и нам не нужен подобный чрезмерный активизм».

The New York Times не удалось выяснить, сколько именно человек уволила SpaceX.

В газете сказано, что ранее в этом месяце Илон Маск уведомил работников компании по электронной почте, что они должны провести в офисе не менее 40 часов, иначе им грозит увольнение.

Ранее, 16 июня, в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска. По их словам, поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда.

20 мая стало известно, что SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о домогательствах со стороны основателя компании, инженера, изобретателя Илона Маска. Девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.