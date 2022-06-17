Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва

Москва стала лидером в инвестиционном рейтинге по результатам презентации, состоявшейся 17 июня в рамках сессии «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российская столица занимает первое место четвертый год. Второе место занял Татарстан, тройку лидеров замкнула Московская область.

Далее следуют Башкирия, а пятое место заняли сразу несколько регионов. Как пояснила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) , представляя результаты презентации, разница между ними составляет менее одного пункта.

«Основная доля показателей получена из опросов предпринимателей», — уточнила она.

По ее словам, эксперты оценивали не объемы инвестиций, а работу команд в регионах и минимизацию рисков для бизнеса.

За прошлый год общий инвестиционный рейтинг регионов прибавил десять пунктов, улучшения произошли по всей стране.

Среди негативных показаний отмечено увеличение сроков доступности подключения к газу, воде, аренде земельных участков. При этом длительность подготовки к газу выросла на один-два месяца, остальные сроки ниже.

Обратная тенденция также в доступности электроэнергетики, сейчас процесс занимает на 11 дней больше, чем годом ранее.

16 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе ПМЭФ, что правительство города не испытывает трудностей в привлечении в город новых инвестиций. По его словам, город получил большие инвестиции на развитие транспорта.

На ПМЭФ власти Петербурга планируют подписание свыше 40 соглашений общей стоимостью более 600 млрд рублей. Перед данным форумом на партнеров и представителей различных стран, по словам губернатора, оказывалось давление, однако представители порядка 140 государств тем не менее приехали на мероприятие.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.