Эксперт объяснил лишение Украины права провести «Евровидение-2023»

Решение Европейского Вещательного Союза (EBU) лишить Украину права принимать на своей территории международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году является вполне логичным, поскольку подготовка к такому мероприятию — это сложный и длительный процесс. На это 17 июня указал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

«Официальные лица страны обещали провести «Евровидение-2023» в Мариуполе, но сейчас, видимо, всем стало ясно, что эти планы не очень реалистичны. Однако подготовка к такому конкурсу — длительный процесс, и начинать ее надо уже сейчас. Так что решение забрать у Украины статус страны-хозяйки вполне логичен, — считает эксперт.

По его словам, поскольку «Евровидение» — конкурс предельно политизированный, дальнейшие перспективы Украины на нем будут напрямую зависеть от ее политического будущего.

«А что будет в 2024 году — зависит от того, в какой фазе окажется противостояние. Если, например, власть в стране сменится на более лояльную России, то не факт, что Европейский вещательный союз захочет поощрять ее «возвращением долга», — резюмировал Уваров.

О том, что Украина не будет принимать на своей территории конкурс «Евровидение» в следующем году стало известно ранее 17 июня. Как пояснили в EBU, решение связано с «текущей ситуацией в области безопасности». Также отмечается, что в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве

При этом ранее, 13 июня, замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году.