Реклама
Прямой эфир
Туризм
Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа
Общество
Мощный ливень обрушился на Москву
Экономика
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
Наука
Спутник «Аист-2Т» выведут на орбиту во время первого запуска «Ангары»
Мир
В Херсонской области анонсировали начало социальных выплат с конца июня
Экономика
Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы
Мир
Украинские военные на «Азоте» в Северодонецке начали сдаваться в плен
Экономика
Борисов заявил о возможном разборе иностранных самолетов на запчасти
Экономика
В России сотрут границы между муниципалитетами
Мир
Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля
Авто
В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля

Эксперт объяснил лишение Украины права провести «Евровидение-2023»

Эксперт Уваров назвал логичным решение лишить Украину права провести «Евровидение-2023»
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nderim Kaceli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Европейского Вещательного Союза (EBU) лишить Украину права принимать на своей территории международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году является вполне логичным, поскольку подготовка к такому мероприятию — это сложный и длительный процесс. На это 17 июня указал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»
Почему букмекеры гарантируют первое место рэп-группе Kalush Orchestra

«Официальные лица страны обещали провести «Евровидение-2023» в Мариуполе, но сейчас, видимо, всем стало ясно, что эти планы не очень реалистичны. Однако подготовка к такому конкурсу — длительный процесс, и начинать ее надо уже сейчас. Так что решение забрать у Украины статус страны-хозяйки вполне логичен, — считает эксперт.

По его словам, поскольку «Евровидение» — конкурс предельно политизированный, дальнейшие перспективы Украины на нем будут напрямую зависеть от ее политического будущего.

«А что будет в 2024 году — зависит от того, в какой фазе окажется противостояние. Если, например, власть в стране сменится на более лояльную России, то не факт, что Европейский вещательный союз захочет поощрять ее «возвращением долга», — резюмировал Уваров.

О том, что Украина не будет принимать на своей территории конкурс «Евровидение» в следующем году стало известно ранее 17 июня. Как пояснили в EBU, решение связано с «текущей ситуацией в области безопасности». Также отмечается, что в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве

При этом ранее, 13 июня, замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022