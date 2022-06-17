Реклама
Прямой эфир

В Минобороны подтвердили крушение штурмовика Су-25 в Белгородской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Игры в «костяшки»: что означают тренировочные полеты B-1B у берегов РФ
Стратегическая авиация США отрабатывала учебные удары одновременно с визитом главы Пентагона в Киев

По информации пресс-службы, летчик во время инцидента катапультировался. Сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали его на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.

Воздушное судно упало в безлюдном месте. Никаких разрушений в районе происшествия нет, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Как ранее сообщалось, крушение произошло в Корочанском районе региона.

Су-25 — советский бронированный дозвуковой штурмовик. Производится с 1978 года.

В Верещагинском районе Пермского края 27 августа 2021 года упал бомбардировщик Су-24. Пилоты катапультировались. Как тогда рассказали в министерстве обороны РФ, воздушное судно выполняло полет без боекомплекта.

Крушение произошло в лесистой местности, разрушений на земле не было.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022