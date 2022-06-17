В Минобороны подтвердили крушение штурмовика Су-25 в Белгородской области
Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
По информации пресс-службы, летчик во время инцидента катапультировался. Сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали его на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.
Воздушное судно упало в безлюдном месте. Никаких разрушений в районе происшествия нет, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Как ранее сообщалось, крушение произошло в Корочанском районе региона.
Су-25 — советский бронированный дозвуковой штурмовик. Производится с 1978 года.
В Верещагинском районе Пермского края 27 августа 2021 года упал бомбардировщик Су-24. Пилоты катапультировались. Как тогда рассказали в министерстве обороны РФ, воздушное судно выполняло полет без боекомплекта.
Крушение произошло в лесистой местности, разрушений на земле не было.