Греф рассказал о сценариях трансформации российской экономики

В нынешних беспрецедентных условиях главным вызовом становится обеспечение структурной перестройки российской экономики, заявил президент Сбербанка Герман Греф во время делового завтрака «Российская экономика: как построить мост в будущее?», организованного «Сбером» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению Грефа, именно сейчас необходимо сделать трансформационный рывок, который не удавался последние десятилетия, и действовать здесь нужно на длинном горизонте, сформировав желаемый образ отечественной экономики в 2030 году.

«Невозможное как стратегия — сегодня у нас другого пути нет. И мне кажется, что ключевое качество любого руководителя — это оптимизм. Невозможно быть предпринимателем и лидером, не будучи оптимистом. Россия — удивительная страна, которой удавалось в самой невозможной ситуации реализовать всегда оптимистичную стратегию, добиться результата», — заявил Герман Греф. Он также отметил важность сотрудничества правительства и бизнеса.

В ходе дискуссии эксперты были едины в мнении, что трансформация структуры российской экономики неизбежна. Необходимо как можно быстрее разработать тактику строительства «моста в будущее», совершенствовать механизмы государственного управления и обратной связи между правительством и бизнесом, снимать административные барьеры, перестраивать цепочки поставок и платежей, обеспечить механизмы адресной поддержки бизнеса, сохранив при этом гибкость и рыночный характер экономики, ее конкурентность.

В деловом завтраке участвовали представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, в том числе премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель комитета по бюджету Государственной думы Андрей Макаров, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин и другие.