Дожди ожидаются в Приморье с приходом полярного фронта

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Приморском крае на следующей неделе. Регион окажется под воздействием полярного фронта в субтропической воздушной массе.

Согласно прогнозам, 20 июня к Приморье подойдет китайский циклон. Температура воздуха практически не изменится, в континентальной части региона она может достигать +28 градусов, на побережье составит +15…+20 градусов. При этом ожидаются дожди.

К середине недели осадки усилятся. Влажность воздуха составит 70-100%, пишет Vostokmedia.

Во Владивостоке 20 и 21 июня осадки маловероятны, но не исключены туман и морось. Температура воздуха днем будет достигать +19…+22 градуса.

В выходные, 18 и 19 июня, в Приморье ожидаются дожди и грозы различной интенсивности. Погодные условия будут определяться циклоном, который смещается на юге Хабаровского края.