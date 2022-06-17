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Минобороны сообщило об уничтожении штаба подразделения «Азова» в Харьковской области

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Российские военные нанесли удар высокоточными авиационными ракетами по Харьковской области, ликвидировав штаб украинского националистического формирования «Азов» (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом 17 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения украинского формирования «Азов», — сказал представитель российского военного ведомства.

По его словам, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточняет «Газета.Ru». Всего высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Также российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Мазановка под Харьковом. Кроме того, сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения предприятия, где прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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