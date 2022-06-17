В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля

АвтоВАЗ в долгосрочной перспективе планирует разработку новой модели электромобиля. Об этом в пятницу, 17 июня, в интервью «Известиям» заявил глава компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик, это будет гибрид или чистый электромобиль, ну, наверное, определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире, потому что, естественно, мы должны соответствовать мировым трендам», — сказал он.

При этом Соколов отметил, что век двигателя внутреннего сгорания еще не завершен.

«Он еще имеет определённые перспективы, по крайней мере в рамках ближайшего десятилетия, и мы планируем в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд Лада именно на этой традиционной технологии», — пояснил глава АвтоВАЗа.

Он также подчеркнул, что компания не боится конкуренции, в том числе в части производства электромобилей.

«Мы не боимся прихода новых игроков в отрасль. Главное, чтобы были стабильные условия, те, которые имеются сейчас, чтобы государственную поддержку получали только высоко локализованные предприятия, подписавшие соответствующее соглашение с Министерством промышленности и торговли», — добавил Соколов.

10 июня дилеры компании АвтоВАЗ поделились информацией о комплектации и розничной стоимости новой «упрощенной» Lada Granta Classic. Автомобиль в этой конфигурации завод оценил в 675 900 рублей. Как отмечают эксперты, самыми заметными потерями у Classic стали: ABS с электронным регулятором тормозных усилий, системы курсовой стабилизации, экстренного торможения, антипробуксовки, подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и другие.