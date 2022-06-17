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Авто
В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля
Сюжет:

В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля

Глава АвтоВАЗа Соколов заявил о планах компании по разработке новой модели электромобиля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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АвтоВАЗ в долгосрочной перспективе планирует разработку новой модели электромобиля. Об этом в пятницу, 17 июня, в интервью «Известиям» заявил глава компании Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля. Какой будет его облик, это будет гибрид или чистый электромобиль, ну, наверное, определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире, потому что, естественно, мы должны соответствовать мировым трендам», — сказал он.

При этом Соколов отметил, что век двигателя внутреннего сгорания еще не завершен.

«Он еще имеет определённые перспективы, по крайней мере в рамках ближайшего десятилетия, и мы планируем в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд Лада именно на этой традиционной технологии», — пояснил глава АвтоВАЗа.

Он также подчеркнул, что компания не боится конкуренции, в том числе в части производства электромобилей.

«Мы не боимся прихода новых игроков в отрасль. Главное, чтобы были стабильные условия, те, которые имеются сейчас, чтобы государственную поддержку получали только высоко локализованные предприятия, подписавшие соответствующее соглашение с Министерством промышленности и торговли», — добавил Соколов.

10 июня дилеры компании АвтоВАЗ поделились информацией о комплектации и розничной стоимости новой «упрощенной» Lada Granta Classic. Автомобиль в этой конфигурации завод оценил в 675 900 рублей. Как отмечают эксперты, самыми заметными потерями у Classic стали: ABS с электронным регулятором тормозных усилий, системы курсовой стабилизации, экстренного торможения, антипробуксовки, подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и другие.

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