Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не дает Кремлю «восстановить империю».

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю», — приводит его слова Interia 15 июня.

Блащак добавил, что воссоздание Российской империи в Европе — очень опасное явление.

«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — сказал министр.

Вместе с тем в тот же день постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Польша надеется на расширение своих границ в ближайшей перспективе. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить как можно больше влияния. Как отметил парламентарий, Украина, которая и так не отличалась самостоятельностью благодаря действиям киевского режима, следующего командам из США, рискует и вовсе утратить собственный суверенитет.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. 5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между двумя странами в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».