В Госдуме ответили на заявление Варшавы о «восстановлении империи» Москвой

Неудовлетворенными имперскими амбициями страдает не Россия, а как раз Польша, которой не дают покоя лавры Речи Посполитой. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава не позволит Москве «восстановить империю».

«Неудовлетворенными имперскими амбициями страдает как раз Польша, которой не дают покоя лавры Речи Посполитой, а также воспоминания о тех территориях, которыми она владела в начале XX века. После Первой мировой войны Польша тоже «защищала» Украину, при этом сначала оккупировав, а потом и вовсе забрав ее часть. Варшаве очень удобно прикрывать свои аппетиты благородным делом защиты от «российской угрозы», — указал он.

Как подчеркнул парламентарий, свободе каких именно европейских стран угрожает Россия, судя по всему, известно лишь главе минобороны Польши, воинствующие настроения которого удобны информационной повестке польских и украинских СМИ.

«Важность юго-восточной границы с Украиной для Польши, о чем говорит Блащак, понятна: эта страна давно подбирается к украинским территориям, методично простирая свое влияние. Но говоря о поддержке, оказываемой Украине, глава Минобороны Польши умалчивает о том, что Варшава рада будет прибрать к рукам западноукраинские территории, видимо, тоже презентовав это как «твердую и реальную поддержку», — заключил Белик.

Ранее, 15 июня, Блащак заявил, что Варшава не позволит Кремлю «восстановить империю», передает польское издание Interia.

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией», — указал он.

Также глава минобороны Польши добавил, что Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, в связи с чем нужно «жестко противостоять этой агрессии», передает «Газета.Ru».

В тот же день постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал о том, что Польша надеется на расширение своих границ в ближайшей перспективе. До этого, 10 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

В конце мая стало известно, что Польшу признали самой русофобской страной в мире. Опрос показал, что 87% поляков отрицательно относятся к России. При этом на Украине о негативном восприятии России заявили 80% опрошенных. Социологическое исследование проводили в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америки, а также Европы.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению русского мира как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал слова Моравецкого возмутительными. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая подчеркнула, что заявление польского премьера преступно. Она отметила, что своим призывом председатель правительства предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».