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Журналист «Известий» показал последствия обстрела Донецка военными ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрелы гражданской и служебной инфраструктуры в Донецке. Военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в пятницу, 17 июня, продемонстрировал кадры с места событий.

Так, здание МЧС сгорело вместе с техникой. Несмотря на то, что обстрел произошел утром, в настоящий момент все еще идет дым. По словам Сафиулина, хоть на место и выехали спасатели, тушить уже нечего.

«На территории находилось очень много техники, которой сотрудники МЧС пользовались, в том числе для спасения мирных жителей. ЗИЛ стоит, автобус, еще один ЗИЛ, «башня» с лестницей – все сгорело целиком, продолжает догорать», — передает военкор.

«Убежали в другое здание. Обстрел продолжается, был замечен коптер над зданиями, принадлежность не установлена. Буквально несколько минут назад случился еще один прилет поблизости. Спасатели пытаются подъехать поближе, чтобы ликвидировать возгорание, но пока лучше находиться в здании», — добавил военкор.

Уточняется, что громкие звуки в настоящий момент слышны по всему району дислокации. Уже третий час ведется огонь либо хаотичный, либо в целях корректировки.

«Все, кто мог, добрались до укрытия и внимательно слушают, что происходит», — подытожил журналист.

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13 июня после массированной атаки украинских боевиков на Донецк глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обратился за помощью к России для противодействия обстрелам. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города. Также он добавил, что под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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