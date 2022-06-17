Вирусолог назвал менее подверженную новому варианту «Омикрона» категорию людей

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Настеров назвал в пятницу, 17 июня, определенную категорию людей, которая более защищена и в меньшей степени подвержена заболеванию новым генетическим вариантом штамма коронавируса «Омикрон» — ВА.5, который впервые выявили в России.

Вирусолог отметил, что и BA.4, и BA.5 появились в Южной Африке зимой текущего года и вначале не сильно распространялись, но сейчас составляют довольно заметный процент в странах Европы и США.

По словам Настерова, эти варианты менее летальны, чем исходный «Омикрон».

«Правда, они и не так сильно отличаются от «Омикрона», как, например, «Дельта», поэтому, если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами омикрона — BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели «Омикроном», поэтому данные субварианты среди них в основном и распространяются», — сообщил Нетесов в беседе с Lenta.Ru, сославшись на опубликованные зарубежные данные.

Также специалист рекомендовал людям из групп риска — тем, кто имеет диабет первого или второго типа, повышенную массу тела или серьезные хронические заболевания — вакцинироваться от коронавирусной инфекции, если они этого давно не делали, или принимать серьезные противоэпидемические меры защиты от инфицирования.

Накануне заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков сообщил «Известиям», что новый генетический вариант штамма коронавируса «Омикрон» — ВА.5 получен от не выезжавшего за границу россиянина.

Отсутствие у заболевшего контактов с заграницей подтверждает предположение ученых о том, что выявленный случай ВА.5 может быть не первым и в настоящее время на территории РФ уже происходит его внутренняя циркуляция.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые был выявлен вариант штамма «Омикрон» ВА.5, передает НСН.

Впервые штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце 2021 года, его первый — ВА.1 и второй варианты — ВА.2 вытеснили штамм «Дельта» и вызвали новую волну COVID-19 в начале 2022 года. В России пик заболеваемости пришелся на начало февраля. Все варианты «Омикрона» демонстрируют большую контагиозность и меньшую тяжесть заболевания СОVID-19.

12 июня в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае варианта «Омикрон»-штамма ВА.4. При этом, как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сейчас россияне в 95% случаев заражаются вариантом BA.2 и его субвариантами. Он подчеркнул, что вакцинация помогла противостоять широкому распространению новых субвариантов «Омикрона».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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