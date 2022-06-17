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Площадь пожаров в Якутии почти достигла 30 тыс. га

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В Якутии к утру 17 июня зарегистрировано 17 пожаров, а также восемь пожаров на площади почти 30 тыс. га. За сутки в республике ликвидировали четыре возгорания.

Площадь лесных пожаров составляла чуть более 12,9 тыс. га, на землях иных категорий огонь распространился на площади 16,58 тыс. га. Об этом сообщает ИА SakhaNews. За сутки ликвидированы три лесных пожара площадью 21,5 га, а также один пожар на землях иных категорий площадью 74 га.

В ликвидации горения задействовано 227 человек и одна единица техники. Принимаются меры по тушению семи пожаров, площадь которых составляет более 2,7 тыс. га.

За минувшие сутки в авиапатрулировании задействовали три воздушных судна в 18 районах Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 92 лесных пожара общей площадью более 18,8 тыс. га.

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