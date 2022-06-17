Пожилой мужчина утонул в районе Лесобазы в Тюмени

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в Тюмени. Местный житель утонул в водоеме в районе Лесобазы.

Трагедия произошла вблизи дома по улице Стартовой. По словам очевидцев, 62-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил искупаться, но переоценил свои силы и утонул. Об этом пишет портал «Наш город».

Следователи уточняют, что на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Ведется опрос очевидцев.

Правоохранительные органы призывают граждан не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В Калужской области во время купания в пожарном водоеме утонул 39-летний мужчина. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, решил искупать собаку и не смог выбраться на берег.