«Дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российская «дочка» Google подала иск о собственном банкротстве, сообщает телеканал «Известия». Ранее о намерении подать в суд организация сообщала на «Федресурсе», объясняя свое решение невозможностью выплачивать зарплаты сотрудникам и исполнять другие денежные обязательства. Также компания приостановила большинство коммерческих операций на территории страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.