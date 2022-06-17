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Аналитик оценил последствия банкротства российской «дочки» Google

Аналитик Кусков оценил последствия банкротства российской «дочки» Google
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В случае признания в России дочерней компании Google банкротом большинство пользователей не заметят изменений в работе. Последствия могут коснуться юридических лиц, сотрудничающих с корпорацией. Об этом гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал в пятницу, 17 июня.

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По словам специалиста, сервисы продолжат функционировать в прежнем режиме. Он объяснил, что компания подала на банкротство, потому что Роскомнадзор наложил на них штрафы, которые они не хотят платить, а также есть технические проблемы со счетами.

«С точки зрения россиян для большинства из них пока ничего не изменится. Кто пользуется почтой Google, продолжит это делать на бесплатной основе. Тем, кто пользуется смартфонами Android, тоже не грозит пока отключение. Пока не будет чего-то кардинального, россияне не увидят ничего иного», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что в свое время присутствие Google было хорошо тем, что Google и Apple — это единственные компании с юридическими лицами в России.

«Они платили налоги, у них было подразделение здесь, они официально зарабатывали деньги здесь, в отличие от Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Netflix и многих других. Сейчас этого не будет, но с точки зрения пользователя ничего не поменяется», — отметил он.

При этом Кусков допустил, что у юридических лиц, сотрудничающих с Google, могут возникнуть финансовые сложности.

«Если есть какие-то платные взаимоотношения с юридическими лицами, то возникают определенные проблемы, например, как они возникают сейчас с оплатой услуг Apple — раньше деньги снимались с карточки, потом по номеру телефона, теперь и с этим проблемы. Те, кто пользуется Google на платной основе, могут столкнуться с проблемами», — уточнил аналитик.

16 июня дочерняя компания Google в России подала заявление о банкротстве. В картотеке Арбитражного суда Москвы появился соответствующий документ. Дата рассмотрения обоснованности в настоящий момент еще не назначена, передает RT.

Тогда же Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян.

Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

О том, что Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, стало известно 18 мая, сообщает телеканал «Звезда». Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал банкротство российского отделения Google результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на прекращение занятия коммерцией Google в России после признания дочерней компании банкротом. По его словам, так называемый закон о приземлении, принятый в прошлом году, де-факто уже нерабочий.

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